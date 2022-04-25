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الجزائر

فتح استثنائي لمكاتب البريد ليلا في هذه الفترة

الشروق أونلاين
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فتح استثنائي لمكاتب البريد ليلا في هذه الفترة
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أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، الإثنين، عن فتح استثنائي للمكاتب البريدية ليلا،خلال الفترة الممتدة ما بين الثلاثاء 26 أفريل الجاري وذلك تحسبا لحلول عيد الفطر.

وجاء في بيان للمؤسسة، “تنهي مؤسسة بريد الجزائر إلى علم زبائنها الكرام، أنه سيتم فتح استثنائي للمكاتب البريدية ليلا،خلال الفترة الممتدة ما بين الثلاثاء 26 أفريل 2022 و السبت 30 أفريل 2022، إبتداء من الساعة 21.30 إلى الساعة 23.30 وذلك تحسبا لحلول عيد الفطر.

وأضاف البيان أن “المكاتب البريدية المعنية بهذا الإجراء هي المكاتب البريدية خارج الصنف، مكاتب بريدية خارج الدرجة، مكاتب بريدية درجة استثنائية، درجة أولى و درجة ثانية و المكاتب البريدية التي تعمل بنظام التناوب”.

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