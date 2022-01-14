فتح الأرضية الرقمية للتسجيل في الدكتوراه الأحد

المسابقة تجرى يومي السبت والخميس

تفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بداية من يوم الأحد، الأرضية الرقمية الخاصة بالتسجيل في مسابقة الدكتوراه لسنة 2022. وهذا إلى غاية يوم 27 جانفي الجاري، فيما حددت يومي الخميس والسبت لإجراء المسابقة عبر كافة مؤسسات التعليم العالي.

ومن خلال الرزنامة التي أعلنت عنها الوزارة الخميس، فسيتم فتح الأرضية الرقمية “بروغرس” للراغبين في المشاركة في مسابقة التكوين في الطور الثالث دكتوراه في الفترة من 16 حتى 27 جانفي.

النتائج تنشر وجوبا بعد ثلاثة أيام من إجراء المسابقة

وحددت الوزارة حسب ذات الرزنامة الفترة من 30 جانفي إلى 04 فيفري لمراقبة مطابقة ملفات المترشحين على مستوى مصالح المؤسسات الجامعية المكلفة بالتكوين في ما بعد التدرج عبر “بروغرس”، أما عملية دراسة الملفات من قبل لجنة التكوين في الدكتوراه ستتم من 5 حتى 9 فيفيري، ليتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين عبر المنصة يوم 10 فيفري.

ويمكن للمترشحين الذين لم يتحصلوا على القبول إيداع الطعون عبر “بروغرس” في الفترة من 09 إلى 10 فيفري، التي ستدرس في الفترة من 11حتى 13 من نفس الشهر، ليعلن عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز المسابقة يوم 14 فيفري، لتجرى المسابقة عبر المؤسسات المعنية في الفترة من 20 فيفري حتى 20 مارس.

وطلبت الوزارة من المؤسسات المعنية بالدكتوراه إجراء المسابقة يومي السبت والخميس، مع ضرورة نشر النتائج النهائية للمسابقة بعد المصادقة عليها من قبل الهيئات العلمية المؤهلة في أجل ثلاثة أيام كأقصى حد بعد تاريخ إجراء المسابقة، ويتم تسجيل المترشحين المقبولين لدى مؤسسة جامعية واحدة عبر بروغرس وهذا خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتائج.