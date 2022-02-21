فتح الاستثمار في النقل البحري والجوي.. رئيس الغرفة الوطنية للتجارة يعلق  

أعرب رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة “الطيب شباب” عن تفاؤله وارتياحه لفتح مجال النقل البحري و الجوي للاستثمار في الجزائر.

وقال “الطيب شباب” خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى،إن فتح الاستثمار في مجال النقل البحري بين نواكشوط و الجزائر والجزائر والدوحة أداة لتسهيل عملية استيراد وتصدير السلع وعاملا مهما لاستقطاب المستثمرين.

وقال رئيس الغرفة الوطنية للتجارة، بان الجزائر تحتل المرتبة 157 في قائمة 190 دولة من حيث الاستثمار وهذا راجع للبيروقراطية وانعدام الاستقرار التشريعي داعيا إلى ضرورة استشارة المعنيين والفاعلين في الميدان إثناء صياغة القوانين المتعلقة بالاستثمار لضمان ديمومتها.

كما دعا لأهمية اشراك المنتخبين المحليين في منح قرارات الاستفادة من الاستثمارات بحكم معرفتهم للمنطقة بعد دراسة قدرات طالبي الاستثمار.

وأضاف المتحدث بان استغلال الامتيازات و تشجيع الاستثمارات في الجزائر سيجعل منها بوابة افريقيا للاستثمار خاصة وان منتجاتها مطلوبة في السوق الإفريقية نظرا لجودتها، مختتما كلامه بضرورة التعريف بمختلف المنتوجات الجزائرية في مختلف المعارض الدولية بمنح فرص للمؤسسات الناشئة.