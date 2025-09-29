-- -- -- / -- -- --
فتح الاستفادة من المنحة المدرسية لموظفي هذا القطاع

المنحة المدرسية

أعلنت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجزائر، الإثنين عن فتح باب الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة بالسنة الدراسية 2025/2026، داعية جميع موظفيها إلى التقدم لمكتب المحاسبة مرفوقين بالوثائق المطلوبة.

وأوضحت المديرية أن الملف يجب أن يتضمن شهادة عائلية لسنة 2025، مع ضرورة إيداع شهادة عائلية لكل زوجة في حالة التعدد، إضافة إلى شهادة مدرسية تخص السنة الدراسية 2025/2026 لجميع الأطفال المتمدرسين بشرط أن يكون سن الطفل 6 سنوات كاملة على الأقل وألا يتجاوز 21 سنة. كما يشترط تقديم شهادة عدم الزواج للبنات الماكثات في البيت اللواتي تجاوزن 17 سنة.

وأكدت المديرية أن آخر أجل لإيداع الملفات هو 31 أكتوبر 2025، مشيرة إلى أن أي موظف لم يقدم الوثائق في الآجال المحددة سيتحمل المسؤولية كاملة.

وللتذكير، فيما يخص العائلات المعوزة، فإنه صدر مُؤخرا المرسوم التنفيذي رقم 25-168 المؤرخ في 22 جوان 2025، في الجريدة الرسمية، المحدد لشروط وكيفيات منح المنحة المدرسية الخاصة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى تعزيز الطابع الاجتماعي للدولة وتوفير ظروف ملائمة للتمدرس ودعم الفئات المحتاجة.

