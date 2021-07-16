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فتح الاكتتاب للسكن الترقوي المدعم ابتداء من 25 جويلية

كمال.ب
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فتح الاكتتاب للسكن الترقوي المدعم ابتداء من 25 جويلية

كشفت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، الخميس، عن افتتاح باب الاكتتاب لصالح المواطنين للحصول على شقة بصيغة الترقوي العمومي (LPP) بولاية الجزائر العاصمة حسب المخزون المتوفر لهذه السكنات على مستوى المدينة الجديدة “سيدي عبد الله” ومدينة “الرحمانية”، ابتداء من يوم الأحد 25 يوليو المقبل.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” انها تدعو “كافة المواطنين، عبر التراب الوطني، الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات الترقوي العمومي  L.P.Pبولاية الجزائر العاصمة حسب المخزون المتوفر بكل من المدينة الجديدة “سيدي عبد الله” ومدينة “الرحمانية”، الى الإطلاع على الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.enpi.dz  وهذا ابتداء من تاريخ الأحد 25 جويلية 2021”.

كما بين، ذات المصدر، ان المواقع السكنية المعنية بهذه العملية في المدينة الجديدة “سيدي عبد الله” هي: 2.058 مسكن ترقوي عمومي Q12، 1.200 مسكن ترقوي عمومي Q12 و1.000 مسكن ترقوي عمومي Q19 .

اما المواقع السكنية بمدينة “الرحمانية” فهي: 1.021 مسكن ترقوي عموميQ18،108  مسكن ترقوي عمومي Q18 و1.200 مسكن ترقوي عمومي Q24.

ولمزيد من المعلومات، دعت المؤسسة، في ختام بيانها، المهتمين للتقرب من مصالحها التجارية لدى مديرية المشاريع بالجزائر غرب “أولاد فايت” العاصمة.

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