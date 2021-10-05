فتح البوابة الرقمية للترشح لرتبة أستاذ محاضر “أ”

بداية من 15 أكتوبر تطبيقا لقرار التأهيل الجامعي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح البوابة الرقمية للترشح إلى رتبة أستاذ محاضر قسم ” أ” لفائدة الأساتذة المحاضرين قسم “ب”. وهذا بداية من منتصف شهر أكتوبر الجاري لتتم دراسة الملفات الخاصة بالمترشحين حصريا عبر أرضية “بروغرس”.

وتنفيذا للقرار رقم 805 المؤرخ في 14 جويلية 2021، أعلنت أغلب مؤسسات التعليم العالي عبر الوطن عن فتح البوابة الرقمية الخاصة بالتأهيل الجامعي، حيث سيتم استقبال ملفات الترشح رقميا بداية من 15 أكتوبر وإلى غاية 15 نوفمبر المقبل، قبل أن تجتمع اللجنة الجهوية للتأهيل لدراسة الملفات وتقييمها وإعداد محضر نتائج دراسة وتقييم الملفات الذي يتضمن القائمة الاسمية للمقبولين وللمؤجلين مع أسباب الرفض.

وفي السياق، ينبغي على المترشحين من مصاف أستاذ محاضر “ب” تقديم ملف رقمي يحوي طلبا خطيا موجها لرئيس اللجنة الجهوية للتأهيل الجامعي، مع بيان السيرة الذاتية ونسخة من مقرر التثبيت في رتبة محاضر “ب”، ونسخ عن الشهادات الجامعية المحصل عليها ومجموع الأعمال البحثية والبيداغوجية المنجزة خلال مساره المهني الجامعي، ونسخة عن أطروحة الدكتوراه، ومطبوعة بيداغوجية إن وجدت وتكون مصادقة من قبل الهيئات العلمية، بالإضافة إلى كل الأعمال والدروس عبر الخط التي تحتسب في التنقيط والمذكرات التي تم تأطيرها، إذ تم وضع شبكة تنقيط لكل الأعمال التي يقوم بها الأستاذ خلال مساره بعد حصوله على شهادة الدكتوراه، مع إلغاء المناقشة التي لم تعد موجودة مثلما كانت في السابق بعدما تم الاعتماد في التأهيل على نفس الطريقة الخاصة بالترشح لرتبة ” بروفيسور”.

ومعلوم أن القرار الجديد للتأهيل حدد عدة شروط للترشح منها أن يكون المترشح حائزا على رتبة محاضر “ب” أو أستاذ بحث قسم “ب” مع إثباته لوضعية نشاط لثلاث سنوات على الأقل متتالية أو متفرقة في مؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات أخرى وهو الشرط الذي لم يكن موجودا من قبل، وحافظ القرار على شرط سنة واحدة بعد مناقشة أطروحة الدكتوراه سواء علوم أو “ال أم دي” أو شهادة أجنبية معترف بها، وشرط إلزامية نشر مقال واحد على الأقل في مجلة حسب ميدان كل مترشح، كما يشترط أن يكون المترشح كمؤلف أول في مقال واحد على الأقل ويأخذ بعين الاعتبار المقال المرسل والمنشور بعد مناقشة الأطروحة على أن يكون خارج موضوع الأطروحة أي ليس جزءا منها.