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فتح الترشح لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

الشروق أونلاين
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فتح الترشح لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

أعلنت وزارة الإتصال، الأربعاء، عن فتح الترشح لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها السابعة تحت موضوع “الإعلام بين الحرية والمسؤولية”.

وتعد هذه الجائزة التي تتزامن واليوم الوطني للصحافة المصادف لـ 22 أكتوبر من كل سنة -حسب الوزارة- “اعترافا للمسار النضالي للإعلام الجزائري إبان الثورة التحريرية وتكريما لمهني الصحافة الوطنية التي تساهم بإعلامها المكتوب السمعي البصري والالكتروني في تجسيد حق المواطن في إعلام موضوعي وذي مصداقية”.

وعن الأصناف المعنية بالجائزة، تمت الإشارة إلى أنها تخص الإعلام المكتوب (الاخبار الصحفية أو المقال الرئيسي أو النقد أو المقال الافتتاحي أو التقرير أو التحقيق الذي ينشره جهاز اعلام وطني عمومي أو خاص) والإعلام التلفزي (التقارير الاعلامية أو التحقيقات الاستقصائية أو الأشرطة الوثائقية أو أشرطة الأحداث المصورة أو غير ذلك) واللقطة المصورة ( الصورة الاعلامية السمعية البصرية) التي تنتجها وتبثها القنوات التلفزيونية الوطنية العمومية والخاصة.

كما تعني المسابقة الإعلام الإذاعي (البرامج الاعلامية والتقارير والتحقيقات وغيرها التي تنتجها القنوات الاذاعية الوطنية والخاصة) والإعلام الإلكتروني (أحسن عمل إعلامي يتم نشره على الإنترنت) ومجال الصورة بما فيها الصور الفوتوغرافية أو الرسم الصحفي أو الكاريكاتوري، الذى ينشره جهاز إعلامي وطني عمومي أو خاص.

ولخوض غمار المشاركة في هذه المسابقة، يجب أن تتوفر في الصحفيين المرشحين لنيل جائزة رئيس الجمهورية -حسب وزارة الإتصال- شروط معينة وهي التمتع بالجنسية الجزائرية وأن لا يقل سن المشاركين عن ثلاثين (30) سنة و أن يثبتوا ممارسة المهنة في جهاز إعلامي بصفة متواصلة لمدة ثلاث سنوات (03) على الأقل.

ومن بين الشروط الموضوعة أيضا أن لا يكون المشارك عضوا في لجنة التحكيم مع إمكانية الترشح للمشاركة في المسابقة بشكل فردي أو جماعي على أن لا يسمح للفائزين بجائزة الصحفي المحترف المشاركة في المسابقة بمختلف فئاتها إلا بعد مرور (03) ثلاث سنوات عن تتويجهم.

كما لا يمكن للمترشح المشاركة بأكثر من عمل واحد في إحدى الفئات باستثناء جائزة الصورة التي يمكن أن يبلغ عددها عشرة (10) نسخ من الصور الفوتوغرافية أو الرسم الصحفي أو الكاريكاتور.

ولا بد للأعمال المقدمة ضمن هذه المسابقة أن تكون موضوع نشر من طرف إحدى وسائل الاعلام الوطنية في الفترة الممتدة من أكتوبر 2020 إلى أكتوبر 2021.

ترسل ملفات المشاركة بعنوان هذه الطبعة من الجائزة إلى رئيس لجنة التحكيم لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف بوزارة الاتصال، 3 شارع الإخوة بوعدو، بئر مراد رايس، الجزائر عن طريق البريد العادي ( ختم البريد يثبت تاريخ الإرسال) أو عن طريق التسليم المباشر لدى مكتب التنظيم العام للوزارة.

وقد حدد آخر أجل لإستلام الملفات يوم 16 أكتوبر 2021 على أن يتم تحميل إستمارات الترشح من رابط التحميل المدون على موقع الوزارة.

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