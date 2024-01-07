فتح الترشح لنيل التأهيل الجامعي عبر منصة بروغرس

أعلنت وزارة الموارد البشرية لوزارة التعليم العالي والبحث العلي عن فتح الدورة الخامسة للحصول على التأهيل الجامعي.

وأفادت المديرية في بيان لها أن تقديم ملف ترشحهم حصريا عبر المنصة الرقمية بروغرس من 08 جانفي إلى 27 جانفي 2024.

وأوضحت أنه بإمكان الأساتذة المحاضرين قسم “ب” والأساتذة الباحثين قسم “ب” المستوفون للشروط القانونية للترشح تقديم ملف ترشحهم حصريا عبر المنصة الرقمية ” بروغرس” وذلك باستعمال حساباتهم الإلكترونية المهنية عبر الرابط التالي: https://progres.mesrs.dz/webgrh

ونشرت المديرية الرزنامة الزمنية لتنظيم الدورة الخامسة (05) من أجل الحصول على التأهيل الجامعي بعنوان سنة 2024.

من الإثنين 08 جانفي إلى السبت 27 جانفي 2024: إيداع ملفات الترشح عبر الأرضية الرقمية. من الأحد 28 جانفي إلى السبت 03 فيفري 2024 : المصادقة عبر المنصة الرقمية على قبول ملفات

الترشح من طرف مديري المؤسسات الجامعية والبحثية. من الإثنين 05 إلى الإثنين 19 فيفري 2024: تقييم ملفات المترشحين عبر المنصة الرقمية من طرف خبراء اللجان الجهوية للتأهيل الجامعي.

من الثلاثاء 20 إلى الخميس 22 فيفري 2024 المداولات حول النتائج وإرسال محاضر النتائج للتأهيل الجامعي من طرف رؤساء الندوات الجهوية الجامعية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الإثنين 26 فيفري 2024: توقيع القرار المتضمن الإعلان عن نتائج الدورة الخامسة (05) للحصول على التأهيل الجامعي.

من الإثنين 26 فيفري إلى الإثنين 04 مارس 2024: فتح الأرضية الرقمية لإيداع الطعون .

من الثلاثاء 05 إلى الإثنين 11 مارس 2024 دراسة الطعون من طرف اللجان الجهوية للتأهيل الجامعي.

من الثلاثاء 12 إلى الخميس 14 مارس 2024 مداولات اللجان الجهوية للتأهيل الجامعي حول نتائج دراسة الطعون وإرسال محاضر نتائج دراسة الطعون من طرف رؤساء الندوات الجهوية الجامعية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الأحد 17 مارس 2024: توقيع القرار المتضمن نتائج الحصول على التأهيل الجامعي، بعد الطعون