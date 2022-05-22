أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية عن إعادة فتح التسجيلات لاقتناء السكنات بصيغة الترقوي العمومي والترقوي الحر بالجزائر العاصمة ابتداء من يوم الإثنين.

وأوضحت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه سيتم إعادة فتح الموقع بولاية الجزائر العاصمة لاقتناء سكنات الترقوي العمومي وهذا حسب المخزون المتوفر لدى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.

ودعت المؤسسة الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات الترقوي العمومي LPP والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة: http://www.enpi.dz. ابتداءا من يوم الاثنين 23/05/2022.

كما كشف المصدر ذاته عن فتح التسجيل لاقتناء سكنات الترقوي الحر LPL وعليه سيتم فتح الموقع بولاية الجزائر العاصمة حسب المخزون المتوفر.