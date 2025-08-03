-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

فتح التسجيلات لمسابقة الالتحاق بالشهادة العليا للدراسات المصرفية

محمد فاسي
  • 72
  • 0
فتح التسجيلات لمسابقة الالتحاق بالشهادة العليا للدراسات المصرفية
ح.م
بنك الجزائر

أعلنت المدرسة العليا للمصرفة (ESB) عن فتح باب التسجيلات لمسابقة الالتحاق بالدفعة السابعة والعشرين لنيل الشهادة العليا للدراسات المصرفية للسنة الجامعية 2025/2026، لفائدة الناجحين في بكالوريا دورتي 2024 و2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 14 أوت 2025، عبر الموقع الإلكتروني للمدرسة: www.esb.edu.dz.

وحسب بيان للمدرسة فإنه يشترط للمشاركة في المسابقة أن يكون المترشح من خريجي شعب: رياضيات، تقني رياضي، علوم تجريبية أو تسيير واقتصاد، وأن يتحصل على معدل عام لا يقل عن 15/20 في شهادة البكالوريا، وعلامة لا تقل عن 14/20 في مادة الرياضيات، إضافة إلى معدل لا يقل عن 10/20 في اللغات الثلاث.

وتتضمن المسابقة ثلاث اختبارات كتابية في الرياضيات، الثقافة العامة، واختبار نفسي-تقني، على أن يتم لاحقًا الإعلان عن تاريخ إجراء المسابقة ومراكز الامتحان التي يختارها المترشح ضمن استمارة التسجيل.

وتدوم الدراسة للحصول على الشهادة العليا للدراسات المصرفية أربع سنوات، ويتم القبول النهائي في المدرسة على أساس ترتيب نتائج المسابقة، مع اشتراط الحصول على تكفل من طرف مؤسسة مالية أو مصرفية أو اقتصادية، أو إمكانية التكفل الذاتي من قبل المترشح بدفع مصاريف التكوين.

مقالات ذات صلة
هذه كانت مفاجأة “واشنطن بوست” التي أفحمت الغزاة الصهاينة!

هذه كانت مفاجأة “واشنطن بوست” التي أفحمت الغزاة الصهاينة!

القائمة الكاملة للبنوك المعنية بمنح حقّ الصرف من أجل السفر إلى الخارج

القائمة الكاملة للبنوك المعنية بمنح حقّ الصرف من أجل السفر إلى الخارج

منظمة المستهلكين تدعو التجار إلى احترام شروط النظافة

منظمة المستهلكين تدعو التجار إلى احترام شروط النظافة

عطاف يستقبل سفير سويسرا في زيارة وداع

عطاف يستقبل سفير سويسرا في زيارة وداع

ضبط قرابة نصف قنطار من الكوكايين بالأغواط (فيديو)

ضبط قرابة نصف قنطار من الكوكايين بالأغواط (فيديو)

نشرية جديدة: موجة حر وأمطار رعدية عبر 23 ولاية

نشرية جديدة: موجة حر وأمطار رعدية عبر 23 ولاية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد