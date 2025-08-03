فتح التسجيلات لمسابقة الالتحاق بالشهادة العليا للدراسات المصرفية

أعلنت المدرسة العليا للمصرفة (ESB) عن فتح باب التسجيلات لمسابقة الالتحاق بالدفعة السابعة والعشرين لنيل الشهادة العليا للدراسات المصرفية للسنة الجامعية 2025/2026، لفائدة الناجحين في بكالوريا دورتي 2024 و2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 14 أوت 2025، عبر الموقع الإلكتروني للمدرسة: www.esb.edu.dz.

وحسب بيان للمدرسة فإنه يشترط للمشاركة في المسابقة أن يكون المترشح من خريجي شعب: رياضيات، تقني رياضي، علوم تجريبية أو تسيير واقتصاد، وأن يتحصل على معدل عام لا يقل عن 15/20 في شهادة البكالوريا، وعلامة لا تقل عن 14/20 في مادة الرياضيات، إضافة إلى معدل لا يقل عن 10/20 في اللغات الثلاث.

وتتضمن المسابقة ثلاث اختبارات كتابية في الرياضيات، الثقافة العامة، واختبار نفسي-تقني، على أن يتم لاحقًا الإعلان عن تاريخ إجراء المسابقة ومراكز الامتحان التي يختارها المترشح ضمن استمارة التسجيل.

وتدوم الدراسة للحصول على الشهادة العليا للدراسات المصرفية أربع سنوات، ويتم القبول النهائي في المدرسة على أساس ترتيب نتائج المسابقة، مع اشتراط الحصول على تكفل من طرف مؤسسة مالية أو مصرفية أو اقتصادية، أو إمكانية التكفل الذاتي من قبل المترشح بدفع مصاريف التكوين.