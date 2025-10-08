فتح التسجيل امام المصدرين للمشاركة بالمعرض الدولي للومي في الطوغو

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، الاربعاء في بيان لها، عن فتح باب التسجيل أمام المصدرين الجزائريين للمشاركة في المعرض الدولي للومي، المقرر تنظيمه من 28 نوفمبر إلى 14 ديسمبر المقبلين بالمركز الدولي للمعارض بالعاصمة الطوغولية.

وبهذا الصدد، وجهت الوزارة هذه الدعوة للمصدرين الناشطين في مجال المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية، ومواد البناء والمنتجات الكيميائية، وكذا موردي معدات الطاقات الشمسية وأنظمة الري، مع تحديد 20 أكتوبر الجاري كآخر اجل للتسجيل عبر الرابط الالكتروني:

www.mcepe.gov.dz/index.php/ar/foire-internationale-de-lome-2025 ، او التواصل عبر البريد الالكتروني:

globalalgeriantradevent@mcepe.gov.dz

وتندرج هذه المبادرة في اطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى دعم الصادرات الوطنية وتعزيز حضور المنتج الجزائري في الأسواق الإفريقية، لاسيما في منطقة غرب افريقيا، حسب المصدر.

ويعد هذا الحدث الاقتصادي من ابرز الفعاليات التجارية في المنطقة، حيث يوفر للمشاركين الجزائريين فرصة لولوج أسواق المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ECOWAS)، والتفاعل مع كبار المستوردين والموزعين، فضلا عن الاستفادة من الموقع الجغرافي واللوجستي المتميز لطوغو كمحطة محورية للتجارة الإقليمية.