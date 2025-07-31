فتح الجسر الشرقي المؤدّي إلى جامع الجزائر من الواجهة البحرية

أعلنت عمادة “جامع الجزائر” يوم الخميس، عن فتح الجسر الشَّرْقِي المؤدي إلى الجامع من الجهة الشمالية للواجهة البحريَّة، ابتداء من الجمعة 1 أوت 2025.

وسيستمر فتح هذا الجسر أمام المصلّين والزوّار، طيلة الموسم الصَّيْفِي. من العاشرة صباحًا إلى ما بعد صلاة العشاء يوم الجمعة، ومن الرَّابعة مساء إلى ما بعد صلاة العشاء في بقية أيام الأسبوع.

وجامع الجزائر، هو ثالث أكبر مساجد العالم، بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.

ويشمل هذا الجامع قاعة صلاة كبيرة تتّسع لـ 120 ألف مصلّ. إلى جانب عدّة منشآت أخرى، على غرار “دار القرآن”، و”مركز حوار الحضارات”.