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الجزائر

فتح الحدود البرية بين الجزائر وتونس: رئيس الجمهورية يوضح

الشروق أونلاين
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فتح الحدود البرية بين الجزائر وتونس: رئيس الجمهورية يوضح
ح.م
الرئيس تبون خلال استقباله لأفراد من الجالية الجزائرية بتونس

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن غلق الحدود البرية مع تونس ليس قرارا سياسيا أو أمنيا وإنما مرتبط بالوضع الصحي الخاص بجائحة كورونا.

وأكد الرئيس تبون خلال استقباله لأفراد من الجالية الجزائرية بتونس أن غلق الحدود مع الجارة الشرقية ليس قرارا سياسيا أو أمنيا وإنما صحيا، مشيرا إلى أن الجائحة كانت قوية في كلا البلدين ما ترتب عنه أخذ الإحتياطات اللازمة.

وقال رئيس الجمهورية إن فتح الحدود مرتبط بتلقيح الجزائريات والجزائريين، مؤكدا أنه يجب المرور إلى تفعيل الجواز الصحي وبهذا يصبح بإمكان الأشخاص الملقحين التنقل بحرية.

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