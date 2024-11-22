فتح الدورة السادسة للتأهيل الجامعي يوم 3 ديسمبر

توقيع الوزير للقرار النهائي يوم 18 فيفري 2025

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن افتتاح الدورة السادسة للترشح من أجل الحصول على التأهيل الجامعي، حيث ستنطلق فترة الترشح من 3 إلى 23 ديسمبر 2024.

وأعلمت مديرية الموارد البشرية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها – تحوز الشروق نسخة منه – كافة الأساتذة المحاضرين قسم “ب” والأساتذة الباحثين قسم “ب” عن افتتاح الدورة السادسة للحصول على التأهيل الجامعي.

وبناء عليه يمكن للأساتذة المحاضرين قسم “ب” والأساتذة الباحثين قسم “ب” المستوفين للشروط القانونية للترشح المنصوص عنها ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21 50 المؤرخ في 28 جانفي 2021، الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول على التأهيل الجامعي، وكذا أحكام القرار رقم 804 المؤرخ في 14 جويلية 2021، المعدل و المتمم، الذي يُحدّد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالحصول على التأهيل الجامعي، تقديم ملف ترشحهم حصريا عبر المنصة الرقمية “برغرس” وذلك باستعمال حساباتهم الإلكترونية المهنية عبر الرابط التالي: https://progres.mesrs.dz/webgrh

وحسب الرزنامة المعلن عنها من قبل الوزارة، فقد حددت فترة إيداع ملفات الترشح عبر المنصة الرقمية “بروغرس” من الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 إلى الاثنين 23 ديسمبر 2024، على أن تتم المصادقة عبر المنصة الرقمية على قبول ملفات الترشح من طرف مديري المؤسسات الجامعية والبحثية من الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 إلى الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، أما الفترة من 2 إلى 23 جانفي 2025 فتخصص لتقييم ملفات المترشحين عبر المنصة الرقمية من طرف خبراء اللجان الجهوية للتأهيل الجامعي.

وحدد ذات القرار الفترة من السبت 25 جانفي 2025 إلى الاثنين 27 جانفي 2025 لإجراء المداولات حول النتائج، وإرسال محاضر النتائج للتأهيل الجامعي من طرف رؤساء الندوات الجهوية الجامعية إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ليتم توقيع القرار يوم الخميس 30 جانفي 2025 المتضمن الإعلان عن نتائج الدورة السادسة (6) للحصول على التأهيل الجامعي.

وخصصت الوزارة الفترة من الخميس 30 جانفي 2025 إلى الخميس 6 فيفري 2025 لفتح الأرضية الرقمية لإيداع الطعون، على أن تدرس من طرف اللجان الجهوية للتأهيل الجامعي من السبت 8 فيفري 2025 إلى السبت 15 فيفري 2025، وحدد تاريخ 16 فيفري لمداولات اللجان الجهوية للتأهيل الجامعي حول نتائج دراسة الطعون، وإرسال محاضر نتائج دراسة الطعون من طرف رؤساء الندوات الجهوية الجامعية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ليوقع القرار النهائي يوم 18 فيفري 2025.