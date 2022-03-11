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الجزائر

فتح الطريق الوطني بين ورقلة والمنيعة.. الدرك الوطني يوضح

الشروق أونلاين
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فتح الطريق الوطني بين ورقلة والمنيعة.. الدرك الوطني يوضح

نفت مصالح الدرك الوطني ما يتم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول فتح الطريق الوطني رقم 51 الرابط بين ولايتي المنيعة وورقلة.

وأوضحت مصالح الدرك الوطني، في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة فالطريق لا يزال مغلقا في وجه حركة السير نظرا لعدة أسباب منها:

1- لوجود تراكم للرمال في مقاطع عدة منه.

2- لانعدام تغطية شبكة الهاتف المحمول في معظم المقاطع منه.

3- لانعدام محطات البنزين على طول الطريق الوطني 51 أ الرابط بين ولايتي المنيعة و ورقلة.

وأضافت مصالح الدرك الوطني أن أي معلومة تخص فتح هذا الطريق أو طرق أخرى، سيتم تبليغها لمستعملي الطريق على صفحة طريقي.

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