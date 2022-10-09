-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

فتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات

الشروق أونلاين
  • 11229
  • 0
فتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات
ح.م
الرئيس تبون في اجتماع مجلس الوزراء

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد في اجتماع لمجلس الوزراء، بفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات.

وحسب ما جاء في بيان الاجتماع، سيشترط على المواطنين الراغبين في استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، أن يستعملوا إمكاناتهم المالية الخاصة، وأن لا يتمّ اقتناء المركبات لأغراض تجارية.

إلى جانب ذلك، سيسمح للشركات الأجنبية المصنّعة للسيارات، بتسويق مركباتها في الجزائر، بالموازاة مع متابعة سيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات في البلاد.

أمّا بخصوص دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات، فسيتمّ الحسم فيه قبل نهاية السنة الجارية، بعد تقديمه في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، يضيف البيان.

مقالات ذات صلة
أهم ما قاله الوزير الأول عن القدرة الشرائية واستيراد السيارات

أهم ما قاله الوزير الأول عن القدرة الشرائية واستيراد السيارات

محادثات جزائرية ألمانية حول مشاريع في الطاقة المتجددة

محادثات جزائرية ألمانية حول مشاريع في الطاقة المتجددة

300 ألف مقعد بيداغوجي جديد بالتكوين مهني

300 ألف مقعد بيداغوجي جديد بالتكوين مهني

الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي وهذا ما تطرق إليه الطرفان

الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي وهذا ما تطرق إليه الطرفان

تمديد آجال الإحصاء العام السادس للسكان بالجزائر

تمديد آجال الإحصاء العام السادس للسكان بالجزائر

جهود الجزائر في المصالحة مقبولة فلسطينيا ومدعومة عربيّا

جهود الجزائر في المصالحة مقبولة فلسطينيا ومدعومة عربيّا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد