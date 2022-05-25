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الجزائر
طي ملف ما قبل التشغيل قبل نهاية ماي.. وبدءا من الخميس

فتح المدارس للمراجعة أمام مترشحي”البيام” و”الباك”

نشيدة قوادري
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فتح المدارس للمراجعة أمام مترشحي”البيام” و”الباك”
أرشيف

أمر عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية، المديرين الولائيين بفتح المؤسسات التربوية للتلاميذ المقبلين على اجتياز امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا للمراجعة، بدءا من اليوم الخميس، على أن يكون ذلك في إطار منظم لتفادي أي انزلاقات.

وشدد الوزير لدى ترؤسه، الاثنين عبر تقنية التحاضر المرئي، أشغال ندوة وطنية حضرها مديرو التربية للولايات وإطارات الإدارة المركزية، على وجوب المتابعة الميدانية لكل العمليات المتبقية، خاصة ما تعلق بتحضير الامتحانات النهائية، مع التطبيق الصارم للقانون المجرم للغش في الامتحانات والمسابقات، القاضي بمتابعة المتورطين في الغش قضائيا بإنزال أقصى العقوبات.
وشدد الوزير على ضرورة طي ملف إحصاء المدمجين في رتبة “مشرف تربية” في التعليم الابتدائي من حاملي الشهادات المنخرطين في عقود ما قبل التشغيل، في الآجال المحددة أي قبل31 ماي الجاري.

وفي الملف الخاص باستحداث شعبة الفنون في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، أشار الوزير إلى أن آخر أجل لإرسال قوائم المعنيين لمديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي هو 2 جوان، أي قبل انعقاد مجالس القبول والتوجيه إلى السنة الثانية ثانوي.

فيما أبدى ارتياحه بالتلاميذ المصرّحين بالرغبة في الالتحاق بهذه الشعبة.

وبخصوص الامتحانات المهنية للترقية المقررة في 7جويلية المقبل، في مختلف الأسلاك، أكد وزير التربية، على وجوب التقيد بالنصوص الضابطة لها، مع ضمان تهيئة جيدة لمراكز الإجراء، فيما أشار بلعابد إلى تبني المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”، المنعقد في دورته الـ26 بتونس، مقترح الجزائر القاضي بإنشاء معهد أو هيئة عربية مشتركة للدراسات الاستراتيجية الشاملة تتولى وضع الآليات التشريعية والتنظيمية والمادية لتنفيذ الخطة العربية لضمان تمدرس التلاميذ في حالات الطوارئ والأزمات.

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