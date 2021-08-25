فتح المساجد لصلاتي المغرب والعشاء

دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في بيان لها الأربعاء، مديريها عبر الولايات إلى السهر على “الالتزام الصارم” بالتدابير الوقائية الصحية، خاصة بعد رفع توقيت الحجر المنزلي إلى الساعة العاشرة ليلا وفتح أبواب المساجد لصلاتي المغرب والعشاء.

وجاء في البيان أنه “بعد تغيير توقيت الحجر المنزلي ابتداء من اليوم الأربعاء، فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تدعو مديري الشؤون الدينية والأوقاف عبر الولايات، ومن خلالهم الأئمة والقائمين على المساجد، إلى بذل مزيد من الحيطة والحذر والسهر على الالتزام الصارم بالتدابير الوقائية الصحية، خاصة بعد رفع توقيت الحجر المنزلي إلى الساعة العاشرة ليلا وفتح أبواب المساجد لصلاتي المغرب والعشاء.

ك. م