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الجزائر

فتح المساجد والزوايا أمام مترشحي “الباك”

نشيدة قوادري
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فتح المساجد والزوايا أمام مترشحي “الباك”
أرشيف

طلبت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، من مفتشيها المكلفين بالمتابعة، الوقوف الشخصي على فتح المساجد والمدارس القرآنية والزوايا ومصليات النساء أمام مترشحي البكالوريا للاستراحة والمراجعة.

وبادرت مصالح التعليم القرآني والتكوين والثقافة الإسلامية ببعض مديريات الشؤون الدينية والأوقاف، بتوجيه مراسلات لمفتشيها للمتابعة المعتمدين بتاريخ 12 جوان الجاري، تحثهم بالوقوف الشخصي على فتح المساجد والمدارس القرآنية والزوايا ومصليات النساء، أمام مترشحي البكالوريا للاستراحة والمراجعة، وذلك في إطار تفعيل دور المسجد لمرافقة المجتمع في شتى مناحي الحياة، خاصة في هذه الأيام التي يجتاز فيها التلاميذ امتحان شهادة البكالوريا المصيري.

وطلبت، مديريات الشؤون الدينية في نفس المراسلة، من الأئمة والمرشدات الدينيات، مرافقة المترشحين معنويا لمساعدتهم على التركيز وتجاوز العقبات والصدمات واجتياز الاختبارات في أحسن الظروف.

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