فتح المساجد والمصليات أمام مترشحي البكالوريا

دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مديرياتها الولائية إلى أهمية فتح أبواب المساجد والمدارس القرآنية والمصليات، الواقعة بالقرب من مراكز الإجراء، أمام المترشحين، طيلة فترة إجراء امتحان شهادة البكالوريا من أجل تقديم الدعم النفسي لهم.

وبناء على مراسلة وزارية مؤرخة في الـ3 جوان الجاري، تحت رقم 37، سارعت مديريات الشؤون الدينية والأوقاف عبر مختلف الولايات إلى توجيه تعليمات إلى الأئمة صادرة بتاريخ الـ6 جوان، لحثهم على ضرورة السهر على فتح أبواب المساجد والمدارس القرآنية المتواجدة في محيط مراكز الإجراء، للمترشحين الذكور والمصليات للإناث.

وذلك لأجل مرافقة المترشحين والوقوف إلى جانبهم، عن طريق تقديم التشجيع والدعم النفسي والتحضيري طيلة فترة الإجراء والتي تمتد على مدار خمسة أيام، من أجل تحقيق الهدف المبتغى وهو تهيئتهم لخوض جميع الاختبارات في ظروف مريحة وصحية.

وإلى ذلك، حثّت مصالح مديريات الشؤون الدينية والأوقاف المختصة الأئمة على توفير وجبات الإفطار والمشروبات للمترشحين، في حدود الاستطاعة، بطبيعة الحال، فيما وجّهت تعليمات للمعتمدين تطالبهم من خلالها بموافاتها بتقارير مفصّلة عن العملية وإرسالها في الآجال المحدّدة سلفا، في حين دعت المفتشين إلى ضرورة متابعة العملية عن كثب.