فتح المطاعم المدرسية في اليوم الأول بوجبات ساخنة

وزير التربية الوطنية يعلن:

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن كل العمليات المرتبطة بتدريس مادة اللغة الإنجليزية في السنة الثالثة من مرحلة التعليم الابتدائي “تسير وفق الآجال المحددة لها من حيث التأطير، التكوين ووفرة الكتاب المدرسي”، حسب ما أفاد به الجمعة بيان للوزارة.

عمليات تدريس الإنجليزية تسير وفق الآجال المحددة لها

وأوضح المصدر أن بلعابد أكد خلال ترأسه الخميس ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد لتقديم التعليمات والتوجيهات الواجب التقيد بها في ضبط آخر الإجراءات العملية المرتبطة بالدخول المدرسي، أن “كل العمليات المرتبطة بتدريس مادة اللغة الإنجليزية في السنة الثالثة من مرحلة التعليم الابتدائي تسير وفق الآجال المحددة لها من حيث التأطير، التكوين ووفرة الكتاب المدرسي، حيث سيكون في متناول التلاميذ منذ اليوم الأول من الدخول المدرسي”.

وخلال هذه الندوة التي شارك فيها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية، أبرز الوزير “أهمية هذه اللقاءات المكثفة التي أصبحت تقليدا حميدا يضمن مرافقة مديري التربية وتوجيههم كلما اقتضى الأمر ذلك”، كما “تقرب” الإدارة المحلية من الإدارة المركزية، و”تمكن من اتخاذ القرارات في وقتها.”

وبخصوص المطاعم المدرسية – حسب نفس البيان – شدد الوزير على “وجوب فتحها منذ اليوم الأول من الدخول المدرسي والحرص على توفير الوجبات الساخنة للتلاميذ”، كما “كلف المفتشية العامة بمتابعة العملية عبر مفتشيها، وتقييم وضعيات المؤسسات التعليمية على المستوى الوطني في كل العمليات” المرتبطة بهذا الدخول.