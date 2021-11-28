فتح المعبر الحدودي الدبداب قريبا

وزير الداخلية يستقبل نظيره الليبي ويعلن:

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، الأحد، بمقر الوزارة نظيره الليبي، خالد التيجاني مازن، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر تدوم يوما واحدا.

وفي تصريح للصحافة عقب اللقاء، أكد الوزير الليبي أن الطرفين اتفقا على تعزيز التعاون فيما يخص قطاع الداخلية، معلنا عن تنصيب لجان تقنية بين الوزارتين ستقوم بدراسة عدة نقاط من بينها تدريب العناصر الشرطية ومراعاة مصالح رعايا البلدين سواء في الجزائر أو ليبيا.

كما خصص اللقاء -يضيف مازن- “للحديث عن إعادة فتح المعابر الحدودية بين البلدين لتسهيل حركة البضائع والناقلين سواء بالنسبة للسلع الليبية أو الجزائرية، قصد المساهمة في الحد من غلاء أسعار السلع خاصة في جنوب ليبيا”.

من جانبه، قال بلجود إن لقاءه بنظيره الليبي شكل فرصة للحديث عن التنسيق بين الوزارتين في مختلف المجالات، مشيرا إلى “وجود تطابق في الرؤى فيما يخص الكثير من الملفات”.

وأضاف الوزير بأن الطرفين اتفقا على “فتح المعبر الحدودي الدبداب إلى جانب دعم التنسيق فيما يتعلق بالتكوين في مجال الشرطة والحماية المدنية”، مشيرا إلى “استمرار العمل المشترك والتنسيق بين الوزارتين مستقبلا خدمة للشعبين والبلدين اللذين تربطهما علاقة أخوية وتاريخ مشترك”.

وحضر اللقاء المدير العام للأمن الوطني، زين الدين فريد بن الشيخ، إلى جانب إطارات من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

س. ع