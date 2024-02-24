-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

فتح المعبر الحدودي بين الجزائر وموريتانيا أمام الحركة.. بيان هام من الداخلية

الشروق أونلاين
  • 238
  • 0
فتح المعبر الحدودي بين الجزائر وموريتانيا أمام الحركة.. بيان هام من الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية عن قيامها باتخاذها كافة الترتيبات الضرورية على مستوى المعبر الحدودي “الشهيد مصطفى بن بولعيد” بين الجزائر موريتانيا ابتداءً من يوم الجمعة، قصد فتحه أمام حركة الأشخاص، وضمان سلاستها، دخولا وخروجا بالموازاة مع فتحه أمام الحركة التجارية.  

وقالت الوزارة، السبت، في بيان لها أن هذه الإجراءات تندرج تجسيدا للإرادة السياسية السامية لرئيسي جمهورية البلدين للرقي بعلاقات التعاون الثنائي والتنمية المشتركة وحسن الجوار.

مقالات ذات صلة
لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات

لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات

مصنع وهران سينتج 6 طرازات من علامة “فيات”

مصنع وهران سينتج 6 طرازات من علامة “فيات”

ما يجب أن تعرفه عن المنطقة الحرّة للتبادل التجاري بين الجزائر وموريتانيا

ما يجب أن تعرفه عن المنطقة الحرّة للتبادل التجاري بين الجزائر وموريتانيا

الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط يطلق منتجات جديدة في الصيرفة الإسلامية

الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط يطلق منتجات جديدة في الصيرفة الإسلامية

مباحثات ثانية بين مجمع سونلغاز و”جون كوكريل” البلجيكي  

مباحثات ثانية بين مجمع سونلغاز و”جون كوكريل” البلجيكي  

الصالون الدولي للسياحة: عدة اتفاقيات لتطوير المقصد السياحي الجزائري

الصالون الدولي للسياحة: عدة اتفاقيات لتطوير المقصد السياحي الجزائري

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد