فتح المعبر الحدودي بين الجزائر وموريتانيا أمام الحركة.. بيان هام من الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية عن قيامها باتخاذها كافة الترتيبات الضرورية على مستوى المعبر الحدودي “الشهيد مصطفى بن بولعيد” بين الجزائر موريتانيا ابتداءً من يوم الجمعة، قصد فتحه أمام حركة الأشخاص، وضمان سلاستها، دخولا وخروجا بالموازاة مع فتحه أمام الحركة التجارية.

وقالت الوزارة، السبت، في بيان لها أن هذه الإجراءات تندرج تجسيدا للإرادة السياسية السامية لرئيسي جمهورية البلدين للرقي بعلاقات التعاون الثنائي والتنمية المشتركة وحسن الجوار.