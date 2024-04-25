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اقتصاد

فتح المنصة الرقمية للاستفادة من أراضي فلاحية عبر 7 ولايات

الشروق أونلاين
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فتح المنصة الرقمية للاستفادة من أراضي فلاحية عبر 7 ولايات

أعلن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، عن انطلاق التسجيلات، عبر المنصة الرقمية للاستفادة من المحفظة العقارية الثالثة.

وقال الديوان في بيان له على صفحته الرسمية عبر فيسبوك، أنه في إطار الامتياز، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 432-21 المؤرخ في 04 نوفمبر 2021، يمكن للراغبين التسجيل للحصول على أرضي ضمن مساحة اجمالية تقدر بـ 24790.48 هكتار، موزعة على سبع (07) ولايات هي كالآتي:

1- تيميمون بمحيط واحد (01) بدريان بمساحة تبلغ 720 هكتار.

2- برج باجي مختار بثلاث (03) محيطات بمساحة 667.08 هكتار.

3- بني عباس بأربع (04) محيطات بمساحة 848 هكتار.

4- تقرت بخمس (05) محيطات بمساحة 1192.9 هكتار.

5- أدرار بمحيطين (02) اثنين بمساحة 14133 هكتار.

6- عين قزام بمحيطين (02) اثنين بمساحة 24790.48 هكتار.

7- ورقلة بخمس (05) محيطات بمساحة 2509.5 هكتار.

وقال الديوان أنه للمزيد من المعلومات على المعنيين زيارة الموقع الإلكتروني Onta.dz

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