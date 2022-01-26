فتح باب الانتداب لتدريس أشبال الأمة

أساتذة الثانوي مدعوون لإيداع طلبات التوظيف

طلبت وزارة التربية الوطنية، من خلال مديرياتها الولائية، الشروع في انتداب أساتذة التعليم الثانوي بمدارس أشبال الأمة بالولايات المعنية للموسم الدراسي المقبل، وفق مجموعة من الشروط والضوابط الواجب الالتزام بها.

ووجهت مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات “مكاتب التعليم الثانوي”، على غرار مديرية التربية لولاية المسيلة تعليمة مؤرخة في الـ19 جانفي الجاري، بناء على مراسلات سابقة لمدارس أشبال الأمة الصادرة بتاريخ الـ29 ديسمبر 2021، تحثهم من خلالها على أهمية تبليغ أساتذة التعليم الثانوي في مختلف التخصصات، بأنه يمكن لهم الشروع في إيداع طلبات الانتداب في مدارس أشبال الأمة بعنوان السنة الدراسية المقبلة، شريطة أن يكون المعني حائزا على شهادة التخصص في المادة التي يدرسها، وأن تكون أقدميته في التعليم الثانوي ما بين 6 سنوات و20 سنة، بالإضافة إلى تقديمه لمبرر عن وضعيته القانونية تجاه الخدمة الوطنية.

ويذكر أن دفعات مدارس الأمة للموسم المنصرم، قد حققت نتائج ممتازة في امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، حيث تحصل 691 شبل على شهادة البكالوريا بنسبة نجاح 99.14 بالمائة، فيما تحصل 1377 شبل على شهادة التعليم المتوسط بنسبة نجاح 99,71 بالمائة، بفضل المستوى الراقي الذي تتميز به مدارس أشبال الأمة، وكذا اجتهاد وتفاني الأشبال في التحصيل العلمي والجهود الجبارة للتأطير البيداغوجي والإطارات الساهرة عليهم والوسائل والإمكانات البشرية والمادية والبيداغوجية التي سخرتها وتسخرها سنويا قيادة الجيش الوطني الشعبي.

وتنظم سنويا مديرية أشبال الأمة لدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش مسابقة لقبول شبلات وأشبال الأمة للطورين المتوسط والثانوي لفائدة مدارس أشبال الأمة، فيما يتم الإعلان عن كيفيات وشروط الالتحاق بهذه المدارس لتكوين إطارات نخبة تسعى لتحقيق مسار مهني ناجح.