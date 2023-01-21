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حددت تاريخ 31 جانفي كآخر أجل لاستقبال الترشيحات

فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب دورة 2023

زهية منصر
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فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب دورة 2023
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تم فتح باب استقبال الأعمال المرشحة لجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب، علي معاشي، لدورة 2023، حيث حددت وزارة الثقافة تاريخ نهاية شهر مارس المقبل، كآخر أجل لاستقال الأعمال الراغبة في خوض غمار المنافسة.
وتعنى جائزة علي معاشي، الموجهة للمبدعين الشباب من 18 إلى 35 عاما، بمختلف ضروب الفنون من الرواية والشعر والأعمال المسرحية والموسيقى وفنون الغناء والرقص والفنون التشكيلية، إضافة إلى السينما والفنون البصرية.
ويتعين على الراغبين في الترشيح تقديم ملف يتضمن طلبا خطيا للمشاركة ونسخة عن العمل المراد ترشيحه ونسخة عن شهادة الميلاد، إضافة إلى تصريح شرفي مصادق عليه بملكية العمل، إضافة إلى بطاقة تقنية عن العمل المرشح وكذا نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
وتخصص جوائز مالية للفائزين الثلاثة الأوائل من كل فئة، حيث يستفيد الفائز الأول من مبلغ 500 ألف دينار و300 ألف للفائز الثاني، فيما يستفيد صاحب المركز الثالث من مبلغ 100 ألف دينار.

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