فتح باب الترشح للانخراط في سلك الدرك الوطني

الانتقاء النهائي بعد اجتياز الاختبارات الطبية والرياضية

أعلنت قيادة الدرك الوطني عن فتح باب الترشح للشباب للانخراط ضمن صفوف المؤسسة، كضباط، ضباط الصف وكذا رجال الصف.

وجاء، في بيان لها، الأربعاء، أنه “في إطار التحضير للموسم التكويني الجديد 2025-2026، تعلم قيادة الدرك الوطني كافة الشباب الجزائريين الراغبين في الالتحاق بسلك الدرك الوطني، أنه قد تم فتح باب الترشح للانخراط ضمن صفوف المؤسسة، سواء تعلق الأمر بفئة الضباط، ضباط الصف وكذا رجال الصف”، حيث تجرى عملية “التسجيل والانتقاء الأولي عبر المنصة الرقمية الخاصة بوزارة الدفاع الوطني”.

وبهذا الخصوص، أوضح المصدر، أنه بالنسبة للطلبة الضباط العاملين، تجرى عملية التسجيل والانتقاء الأولي خلال الفترة الممتدة من 28 جويلية إلى غاية 11 أوت الداخل، وبين 31 جويلية و14 أوت بالنسبة للطلبة الضباط العاملين على أساس الشهادة.

وبخصوص الطلبة ضباط الصف المتعاقدين، فستكون فترة التسجيل والانتقاء الأولي خلال الفترة الممتدة من 28 جويلية و17 أوت.

وبالنسبة للطلبة رجال الصف المتعاقدين، ستكون الدورة الأولى خلال الفترة الممتدة من 28 جويلية إلى غاية 17 أوت 2025، في حين تم تحديد فترة الدورة الثانية بين 20 نوفمبر و11 ديسمبر 2025، وفقا للمصدر.

كما يتعين على المترشحين المعنيين بهذه العملية الولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصّص لهذا الغرض http://prienspictio

n.mdn.dz حيث يمكنهم الإطلاع على كافة الشروط العامة للالتحاق، وكذا تحميل ملف الترشح وإدخال البيانات المطلوبة بدقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الانتقاء النهائي يتم بعد اجتياز المترشحين للاختبارات الطبية والرياضية، وفق المعايير المعتمدة من طرف وزارة الدفاع الوطني، يضيف المصدر.