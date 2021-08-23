فتح باب الترشيحات لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية

بعد التنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة الانتخابية

تم بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الإثنين، فتح باب الترشيحات لانتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء المحكمة الدستورية عبر أرضية رقمية مخصصة لهذا الغرض، وهذا بعد التنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة الانتخابية الوطنية المكلفة بالإشراف وإدارة ومراقبة انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء المحكمة الدستورية.

وأفاد بيان للوزارة الإثنين بأن هذه اللجنة تضم رئيس برتبة مستشار بالمحكمة العليا وأستاذين في القانون الدستوري بصفة عضوين وأمانة تقنية تضم موظفين من قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى أمين ضبط.

وبخصوص الترشيحات، ذكر ذات البيان بأنه تم فتحها بالموازاة مع التنصيب الرسمي للجنة وهذا لفئة أساتذة القانون الدستوري الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المرسوم الرئاسي رقم 21-304 المؤرخ في 4 أوت 2021 المحدد لشروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية المعلن عنها على مستوى جميع مؤسسات التعليم العالي والتي سيتم تقديم الترشح لها عن طريق الأرضية الرقمية التي خصصتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لهذا الغرض.

ومعلوم أن رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، استدعى مؤخرا الأساتذة الناخبين من أجل انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية، يوم 14 أكتوبر القادم، حيث تنص المادة 186 من الدستور على أن “المحكمة الدستورية تتشكل من 12 عضوا، أربعة منهم يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة، بينما تنتخب المحكمة العليا عضوا واحدا من بين أعضائه، وينتخب مجلس الدولة عضوا واحدا من بين أعضائه، أما الأعضاء الستة الآخرين فينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري“.