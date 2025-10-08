-- -- -- / -- -- --
الجزائر
لكافة التلاميذ بين 10 و18 سنة

فتح باب الترشّح لاختيار 75 مشاركا في المسابقة الدولية لشهر اللغة العربية

الشروق أونلاين
أعلنت وزارة التربية الوطنية مساء الأربعاء في بيان، عن فتح باب الترشّح للمشاركة في المسابقة الدولية لشهر اللغة العربية، لكافة التلاميذ الجزائريين بين 10 و18 سنة.

وتهدف المسابقة التي تجرى في إطار احتفاء الجزائر بشهر اللغة العربية ومشاركتها في المسابقة الدولية، إلى اكتشاف التلاميذ الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات الأدبية والفنية، وتشجيعهم على إبراز قدراتهم الإبداعية في:

وسيتمّ اختيار 75 عملا إبداعيا لتمثيل الجزائر في المسابقة الدولية التي تنظمها جامعة الدول العربية. حيث تمتدّ فترة إنجاز وتسليم الأعمال الإبداعية إلى المؤسسات التربوية في الفترة من 12 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2025.

كما ستقام تظاهرات وطنية عبر مختلف ولايات الوطن، احتفاء بشهر اللغة العربية خلال الفترة الممتدة من 16 نوفمبر إلى 16 ديسمبر 2025. على أن تتوّج بتكريم التلاميذ الفائزين على المستويين الولائي والوطني.

نظام المشاركة في المسابقة.

