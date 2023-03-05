فتح باب الترشّح لاقتناء سكنات الترقوي العمومي في العاصمة

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية يوم الأحد، عن فتح باب الترشّح لاقتناء سكنات الترقوي العمومي (LPP) بسيدي عبد الله في العاصمة.

ويتعلق الأمر، حسب ما جاء في بيان للمؤسسة، بـ1200 وحدة سكنية. وهي تتضمّن شققا ذات 4 و5 غرف، في صيغة السكن الترقوي العمومي.

ويمكن الترشّح لاقتناء هذه السكنات، في حدود الوحدات السكنية المتوفرة، لجميع المواطنين المقيمين أو غير المقيمين في الجزائر.

ويبدأ التسجيل لاقتناء هذه المساكن، عبر المنصة الرقمية الخاصة بالمؤسسة، يوم الإثنين 6 مارس، عند الساعة الحادية عشر 11:00 صباحا.