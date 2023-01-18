-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

فتح باب الترشّح للاستفادة من الدعم العمومي لإنتاج الأفلام السينمائية

الشروق أونلاين
  • 44
  • 0
فتح باب الترشّح للاستفادة من الدعم العمومي لإنتاج الأفلام السينمائية
أرشيف
وزيرة الثقافة والفنون

أعلنت وزارة الثقافة والفنون يوم الأربعاء، عن فتح باب الترشح للاستفادة من دعم الدولة لمشاريع الأفلام السينمائية، لمنتجي الأفلام الطويلة والقصيرة والوثائقية.

ويتضمّن دعم الدولة للعمل السينمائي 3 أنواع من الإعانات بالشكل التالي:

  • إعانة تمويل إنتاج الأفلام السينمائية والإنتاج المشترَك،
  • إعانة كتابة سيناريوهات الأفلام السينمائية وإعادة كتابتها،
  • إعانة تمويل الأفلام السينمائية فيما بعد الإنتاج.

ويشترط في الأعمال المرشّحة للاستفادة من الدعم، أن تكون مواضيعها غير مستغلّة في السابق، وأن يكون لمخرج العمل فيلمين سابقين على الأقل.كما تتطلب الاستفادة من الدعم أن تستجيب الأفلام السينمائية المرشّحة، للمعايير الفنية والتقنية.

وتقدّر نسبة تمويل وزارة الثقافة والفنون، للأعمال السينمائية، في إطار الدعم العمومي، بـ40 بالمئة، من إجمالي ميزانية المشروع السينمائي.

مقالات ذات صلة
خبير سعودي: 2 بالمائة من مساحة الجزائر كافية لإضاءة العالم بالطاقة الشمسية

خبير سعودي: 2 بالمائة من مساحة الجزائر كافية لإضاءة العالم بالطاقة الشمسية

بالفيديو.. مذيع “بي إن سبورتس” يشكر الجزائريين!

بالفيديو.. مذيع “بي إن سبورتس” يشكر الجزائريين!

سابقة قضائية.. محكمة عربية تعاقب تاجر مخدرات بـ”الأشغال المؤبّدة”

سابقة قضائية.. محكمة عربية تعاقب تاجر مخدرات بـ”الأشغال المؤبّدة”

سقوط سولكينغ وسناك في مسابقة جوائز الموسيقي الإفريقية

سقوط سولكينغ وسناك في مسابقة جوائز الموسيقي الإفريقية

خبراء يحددون مواصفات لغة الأخبار الكاذبة

خبراء يحددون مواصفات لغة الأخبار الكاذبة

“سفير اللغة العربية” بالإتحاد الأوروبي يزور الجزائر

“سفير اللغة العربية” بالإتحاد الأوروبي يزور الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد