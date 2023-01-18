فتح باب الترشّح للاستفادة من الدعم العمومي لإنتاج الأفلام السينمائية

أعلنت وزارة الثقافة والفنون يوم الأربعاء، عن فتح باب الترشح للاستفادة من دعم الدولة لمشاريع الأفلام السينمائية، لمنتجي الأفلام الطويلة والقصيرة والوثائقية.

ويتضمّن دعم الدولة للعمل السينمائي 3 أنواع من الإعانات بالشكل التالي:

إعانة تمويل إنتاج الأفلام السينمائية والإنتاج المشترَك،

إعانة كتابة سيناريوهات الأفلام السينمائية وإعادة كتابتها،

إعانة تمويل الأفلام السينمائية فيما بعد الإنتاج.

ويشترط في الأعمال المرشّحة للاستفادة من الدعم، أن تكون مواضيعها غير مستغلّة في السابق، وأن يكون لمخرج العمل فيلمين سابقين على الأقل.كما تتطلب الاستفادة من الدعم أن تستجيب الأفلام السينمائية المرشّحة، للمعايير الفنية والتقنية.

وتقدّر نسبة تمويل وزارة الثقافة والفنون، للأعمال السينمائية، في إطار الدعم العمومي، بـ40 بالمئة، من إجمالي ميزانية المشروع السينمائي.