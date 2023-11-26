فتح باب التسجيلات لمسابقة الدكتوراه بجامع الجزائر

أعلنت المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية “دار القرآن” بجامع الجزائر، اليوم الأحد 26 نوفمبر، عن فتح باب التسجيلات للمسابقة الوطنية في الدكتوراه للإلتحاق بالمدرسة للسنة الجامعية 2023-2024.

وقد أفادت عمادة جامع الجزائر في بيانها، أنها خصصت منصة إلكترونية للتسجيل في المسابقة الوطنية للالتحاق بالتكوين في الطور الثالث من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه على الرابط التالي : Inscription.dar-elcoran.dz

ويمكن للطلبة الراغبين في التسجيل والمشاركة في المسابقة الدخول إلى المنصة الإلكترونية وذلك للتسجيل وكذلك الإطلاع على المعلومات المتعلقة بالمسابقة من شروط وتخصصات متاحة، ورزنامة المسابقة إضافة لفيديو توضيحي حول كيفية التسجيل.