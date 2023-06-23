فتح باب الطعون في “التوجيه المدرسي” بدءا من 9 جويلية

لفائدة التلاميذ المقبولين بالأولى والثانية ثانوي

أفرجت مديريات التربية للولايات عن رزنامة أعمال نهاية السنة الدراسية 2022/2023، إذ سيتم عقد مجالس القبول والتوجيه لتلاميذ الرابعة متوسط المنتقلين إلى الأولى ثانوي، والتلاميذ المقبولين بأقسام الثانية ثانوي في الفترة من 25 جوان الجاري إلى 9 جويلية الداخل، على أن يتم فتح باب الطعون أمام التلاميذ في نتائج التوجيه المدرسي خلال شهر جويلية بصفة حصرية.

وأعلنت مديريات تربية للولايات من خلال مصالح التمدرس والامتحانات، في مراسلة مؤرخة في 14 جوان الجاري، عن مختلف التواريخ والآجال المرتبطة بتنفيذ أعمال نهاية الموسم الدراسي الجاري، بغية وضع حد للاجتهادات الفردية والعمل بشكل موحد وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية سارية المفعول، وذلك لتمكين التلاميذ من الحصول على حقوقهم كاملة غير منقوصة، خاصة في الشق الخاص بالتوجيه وإعادة التوجيه، والذي يعد محكا أساسا في تحديد مسار المتعلمين نحو النجاح أو الفشل واستكشاف مسارهم المستقبلي، من خلال إيجاد التوافق النفسي والاجتماعي والمهني لهم.

وأضافت مديريات تربية من خلال نفس المصالح، بأنه قد تقرر عقد مجالس القبول والتوجيه لفائدة تلاميذ الأولى ثانوي والمقبولين بأقسام السنة الثانية، يومي 25 و26 جوان، حيث سيتم توجيههم بناء على نتائجهم الدراسية إلى إحدى الشعب السبع وهي آداب وفلسفة، آداب ولغات أجنبية، رياضيات، تقني رياضي، تسيير واقتصاد، العلوم التجريبية، بالإضافة إلى شعبة الفنون المستحدثة مؤخرا.

كما أشارت نفس المصالح إلى أنه عقب ظهور نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2023، سيتم الانطلاق في عقد مجالس القبول والتوجيه إلى أقسام السنة أولى ثانوي يومي 6 و9 جويلية المقبل، بغية توجيه تلاميذ الرابعة متوسط إلى أحد الجذعين المشتركين، وهما إما جذع مشترك آداب أو جذع مشترك علوم وتكنولوجيا.

وأكدت المصالح نفسها على أنه سيتم تبليغ أولياء الأمور بنتائج توجيه أبنائهم في الفترة التي تمتد من 9 جويلية إلى غاية الـ16 منه، ليتم في نفس الفترة تمكين التلاميذ من الطعن في نتائج التوجيه المدرسي، في حال إذا كانت نتائجهم المدرسية المحققة لا تتوافق إطلاقا مع الشعب التي وجهوا إليها، في حين سيتم تكليف مديري المؤسسات التربوية بالسهر على تسليم الطعون الخاصة بالتوجيهات إلى مراكز التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في آجال أقصاها 16 جويلية.

ولفتت مصالح المديريات إلى أن مراكز التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مطالبة وجوبا بالحرص على التحضير الجيد وتهيئة كافة الظروف لانعقاد لجنة الطعن الولائية، والتي ستجتمع في 18 جويلية المقبل، على مستوى مقرات مديريات التربية للولايات، لإخضاع كافة الطعون المرفوعة من قبل أولياء التلاميذ لدراسة عميقة وشاملة، قصد الحفاظ على حقوق المتمدرسين كاملة غير منقوصة.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط لهذه الدورة، الأحد الموافق لـ25 جوان الجاري، ليتم الانطلاق في نفس التاريخ في تصحيح أوراق إجابات المترشحين في امتحان شهادة البكالوريا، على أن يتم الإعلان عن النتائج في حدود 20 جويلية الداخل.

وفي نفس الإطار، أكدت مصادر “الشروق”، على أن الطعن في نتائج امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا غير مقبول ومرفوض تماما بناء على المادة 25 من القرار المحدد لكيفيات تنظيم الامتحانات المدرسية الرسمية ساري المفعول بها، وذلك لعدة اعتبارات أبرزها أن علامات جميع التلاميذ تخضع لرقابة دقيقة من قبل متخصصين، على غرار مهندسين في الإعلام الآلي وأساتذة ومشرفي تربية، للتأكد من مدى تطابق النقاط المحجوزة على “وثيقة المراقبة” المستخرجة من خلية الإعلام الآلي مع النقاط المدونة من قبل الأساتذة المصححين.