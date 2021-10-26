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فتح بيوت الوضوء: وزير الشؤون الدينية يحسم الجدل

الشروق أونلاين
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فتح بيوت الوضوء: وزير الشؤون الدينية يحسم الجدل

قال وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي، الثلاثاء، إن اللجنة العلمية طلبت التريث قليلا في فتح بيوت الوضوء، داعيا المصلين إلى الصبر لأسبوع أو اسبوعين آخرين.

وأوضح بلمهدي في تصريح صحفي له على هامش افتتاح الأسبوع الوطني الـ23 للقرآن الكريم، أنه لايزال هناك تخوف من فتح باقي المرافق المسجدية على غرار بيوت الوضوء.

واعتبر الوزير أن الأمر يستوجب دراسة علمية من قبل اللجنة العلمية، التي طالبت التريث في هذا الأمر قليلا لوجود بعض المخاطر.

وأكد أنه إذا قال الأطباء لا خوف من فتح هذه المرافق في المسجد فسيتم فتحها، داعيا المصلين إلى الصبر لأسبوع أو اسبوعين آخرين.

 جمعية العلماء: تناقص عدد المصلين في المساجد بسبب بيوت الوضوء

وفي 15 أكتوبر 2021، أرجعت جمعية العلماء المسلمين سبب تناقص أعداد المصلين في المساجد إلى استمرار غلق بيوت الوضوء.

ونشرت جمعية العلماء المسلمين، على صفحتها الرسمية عبر موقع فيسبوك صورة لمصلين يتوضؤون في الشارع أمام بوابات المسجد بسب غلق المواضئ وتساءلت الجمعية عن سبب استمرار غلقها مع فتح الأسواق و المطاعم والمقاهي.

وأظهرت الصورة التي تم تداولها عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي دلاء كبيرة على قارعة الطريق يلتف حولها عدد من المواطنين للتزود بالماء من أجل الوضوء.

وقالت الجمعية في تعليق لها على الصورة “مشاهد كهذا المشهد فيه ما فيه …بسبب بقاء “المواضيء” مغلقة، مع أن هناك حلولا شتـّى لهذا الإشكال الذي لا يُعلم سببُه؛ لأن كل شيء خارج المسجد (ممتليء) على الآخر، المطاعم، المقاهي، الحافلات،الأسواق،”، الشوارع،الخ ..”.

وتساءلت الجمعية “أليس ثمة عقل يفكر ويتدبّر ويجد حلّا للقضيـة، فقد تناقص عدد المصليـن في المساجد بشكل مؤلم…الله المستعان”.

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التعليقات
4
  • amis

    تناقص عدد المصلين لسبب أن هؤلاء يصلون في بيوتهك بكل ارياحية علما أن الصلاة جائزة في أي مكان وحتى في كوكب المريخ . ثم هناك مصلين بفظلون الصلاة في بيوتهم لسبب ما يشاهدونه وما يسمعونه في المساجد من سلوكات يندى لها الجبين .

    0
  • algeriano

    من يشاهد هذه الصور يشك أننا في العصر الحجري .. ثم اليس لهؤلاء بيوت يتوضؤون فيها قبل التوجه للمساجد ؟ أمر عجيب لشعب غريب .

    0
  • احمد

    من عجز عن الوضوء فقد جعل له الاسلام بديلا وهو التيمم والصلاة وعدم تركها او تاخيرها عن وقتها .وقد تمنيت لو اشارت جمعية العلماء الى هذه المسألة المهمة وبهذا لايتناقص عدد المصلين

    -4
  • يوغرطة

    1- من لزم بيته اثناء الوباء فله اجر شهيد وهذا في شرعنا الاسلامي وقد امرنا وحثنا عليه ديننا الحنيف يا علمائنا الاجلاء . 2-فإن الوضوء في البيت أفضل من الوضوء في المسجد، وذلك لما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة، والأخرى ترفع درجة. فدل على أن هذه الفضيلة تكون للذي يتوضأ في بيته دون من يتوضأ في المسجد.

    -2

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