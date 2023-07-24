فتح تحقيقات ابتدائية حول أسباب نشوب حرائق الغابات في بجاية وجيجل

أمر النائب العام لدى مجلس قضاء بجاية، والنائب العام لدى مجلس قضاء جيجل يوم الإثنين، وكلاء الجمهورية بمحاكم أميزور سيدي يعيش وأقبو وجيجل والطاهير بفتح تحقيقات ابتدائية، على إثر نشوب عدّة حرائق في غابات الولايتين.

وجاء في بياني النائبين العامين للرأي العام، أن التحقيقات الابتدائية ستهدف إلى التحري حول أسباب هذه الحرائق، وكشف المتسبّبين بها.

وفي حالة ثبوت الطابع الإجرامي والتخريبي لهذه الحرائق، سيتمّ التخلّي عن الملفات المتعلّقة بها لقسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بسيدي امحمد في العاصمة، يضيف البيان.

وأسفرت الحرائق عن استشهاد 15 شخصا بينهم 10 عسكريين، وإصابة 26 آخرين، بينهم 25 عسكريا، حسب ما ذكرته بيانات رسمية لوزارتي الدفاع والداخلية.

وسجّلت مصالح الداخلية نشوب 97 حريقا في غابات 16 ولاية منذ أمس الأحد. ما استدعى إجلاء 1500 مواطن بدائرة القصر في بجاية، ودائرة الأخضرية بالبويرة.