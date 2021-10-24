فتح تحقيق بسبب “لافتة عنصرية” ضد السعودية في مباراة نيوكاسل

فتحت الشرطة البريطانية تحقيقا في حادثة رفع لافتة عنصرية ضد السعودية خلال مباراة جمعت بين كريستال بالاس ونيوكاسل الإنجليزيين.

وكتبت شرطة “كرويدون متروبوليتان” عبر “تويتر” إنها فتحت تحقيقا في رفع هذه اللافتة على خلفية “ادعاءات بالعنصرية”.

وقالت الشرطة،إنها تقوم حاليا بتقييم المعلومات فيما يخص اللافتة العدائية التي رفعها مشجعو كريستال بالاس، في مباراة السبت.

وهاجمت جماهير كريستال بالاس، رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لسماحها بالاستحواذ السعودي على نيوكاسل يونايتد عبر “لافتة” صورت رجلا يرتدي الزي السعودي ويحمل منجلا ملطخا بالدماء.

وحملت اللافتة أيضا، صورة لمدير أعمال يقف فوق كيس من المال يقطر بالدماء وقائمة تتضمن “الإرهاب” و”إنتهاكات” حقوق الإنسان تزعم أنها في السعودية.