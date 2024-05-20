فتح تحقيق حول تحطم طائرة الرئيس الإيراني

محمد جواد ظريف يتهم واشنطن:

كلّف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، اللواء محمد باقري اليوم الاثنين، 20 ماي، “فريقا رفيعا بدراسة أبعاد وأسباب” حادث تحطم الطائرة العمودية التي كانت تحمل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية امير عبداللهيان والوفد المرافق لهما.

وحسب ما أفادت به وكالة “تسنيم الدولية للأنباء“، اللواء باقري كلّف “فريقا يرأسه العميد علي عبد اللهي برفقة خبراء متخصصين وفنيين مدنيين وعسكريين لدراسة أبعاد وأسباب تحطم الطائرة، إذ حضر الفريق إلى موقع الحادث في محافظة اذربايجان الشرقية للمباشرة في دراسة أسباب الحادث.” ذات المصدر أفاد أنه سيتم الإعلان عن نتائج الدراسات الميدانية لاحقا.

وزير إيراني سابق يتهم واشنطن

وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف، اتهم الولايات المتحدة بالتسبب في حادثة سقوط مروحية الرئيس الإيراني لأنها فرضت عقوبات على قطاع الطيران في إيران ومنعت إدخال قطع تحديث الطائرات، حسبما نقلته وكالة “ارنا“.

ظريف وفي مداخلة تلفزيونية اعتبر، حسبما نقلته الوكالة، “أن أحد أسباب هذه الحادثة المفجعة هي الولايات المتحدة الامريكية، التي تسببت بحظرها بيع الطائرات لايران في استشهاد الرئيس ورفاقه”.