-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
فتح تحقيق حول عمليات جوسسة تعرضت لها الجزائر   
الجزائر

فتح تحقيق حول عمليات جوسسة تعرضت لها الجزائر   

الشروق أونلاين
  • 1091
  • 0
فتح تحقيق حول عمليات جوسسة تعرضت لها الجزائر   

أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد  بفتح تحقيق حول عمليات جوسسة تعرضت لها مصالح الجزائر وتنصت طالت شخصيات  جزائرية, حسب ما أفاد به, الخميس, بيان للنائب العام لدى مجلس قضاء  الجزائر.

 وجاء في البيان أنه “على ضوء ما تناولته بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية

وتقارير واردة عن حكومات بعض الدول حول عمليات جوسسة تعرضت لها مصالح الجزائر

وتنصت طالت مواطنين وشخصيات جزائرية عن طريق برامج تجسس مصممة لهذا الغرض”,

فإن “النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تطلع الرأي العام بأن نيابةالجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد أمرت بفتح تحقيق ابتدائي للتحري حول هذه الوقائع”.

 ولهذا الغرض, تم “تكليف مصالح الضبطية القضائية المختصة في مكافحة الجرائم السيبرانية والمعلوماتية”, علما أن “هذه الوقائع, إن ثبتت, تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجزائري”.

 وتتمثل هذه الجرائم في “جناية جمع معلومات بغرض تسليمها لدولة أجنبية يؤدي جمعها واستغلالها للإضرار بمصالح الدفاع الوطني” و “جنحة الدخول عن طريق الغش

أو بطرق غير مشروعة في منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات” و كذا “جنحة انتهاك سرية الاتصالات”.

 يذكر أن فتح هذا التحقيق يأتي عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءاتا لجزائية, مثلما أوضحه المصدر ذاته.

مقالات ذات صلة
لعمامرة يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التركي لهذا السبب!

لعمامرة يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التركي لهذا السبب!

هذه رسالة رئيس الجمهورية للشعب الجزائري

هذه رسالة رئيس الجمهورية للشعب الجزائري

أوامر بترشيد الإنفاق وتحسين الاستثمار والتكفل بالمواطنين

أوامر بترشيد الإنفاق وتحسين الاستثمار والتكفل بالمواطنين

3 سيناريوهات لإنجاح الدخول المدرسي بـ10 ملايين تلميذ

3 سيناريوهات لإنجاح الدخول المدرسي بـ10 ملايين تلميذ

رسميا.. تسديد الضرائب عبر بطاقات “سي إي بي” و”الذهبية”

رسميا.. تسديد الضرائب عبر بطاقات “سي إي بي” و”الذهبية”

عالم الحماية الرقمية.. أعين لا تنام!

عالم الحماية الرقمية.. أعين لا تنام!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد