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رياضة

فتح تحقيق.. رياضيون يُنظّمون حفلا على إيقاع رنين كؤوس الخمر!

الشروق الرياضي
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فتح تحقيق.. رياضيون يُنظّمون حفلا على إيقاع رنين كؤوس الخمر!

فتحت اللّجنة المُنظمة لِأولمبياد العاصمة اليابانية طوكيو تحقيقا، على خلفية إقامة حفل في الهواء الطلق رغم الإجراءات الصّارمة المُتّخذة لِتطويق مخاطر جائحة “كورونا”.

جاء ذلك على لسان المسؤول توشيرو موتو رئيس اللّجنة المُنظّمة لِأولمبياد طوكيو، في مؤتمر صحفي عقده، الأحد.

وأقام عدد من الرياضيين ومسؤولي الوفود حفلا، في حديقة القرية الأولمبية سهرة الجمعة الماضية، احتسوا خلاله الخمر، ولم يعبأوا بِما تُعانيه اليابان والعالم أجمع من جائحة “كورونا”.

وأضاف توشيرو موتو أن قوّات الأمن الياباني انتقلت إلى القرية الأولمبية، دون أن يُوضّح ما فعلته ضدّهم، كما لم يكشف عن هُوّية الرياضيين والإداريين.

وكانت اللّجنة الدولية الأولمبية قد سمحت للرياضيين بِاحتساء الخمر لكن داخل غرفهم، وشدّدت على إمكانية طرد أيّ رياضي من أولمبياد طوكيو في حال مخالفته للوائح المعمول بها.

ويُشارك في أولمبياد طوكيو نحو 11 ألف رياضي ينتمون إلى دول شتى من العالم، كما تسمح اللّجنة الأولمبية للبلد الذي لم يتأهّل رياضيوه بِإيفاد مُتنافسَين.

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التعليقات
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  • جزائري حر

    لمزية اللي تعملو أرجعو منين جيتو رانا كرهنا ماللخماج تاعكم فأنتم لا تصلحون إلا للأكل والتزبال وإثارة المشاكل للتستر على خيباتكم وفشلكم الأبدي

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