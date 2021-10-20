فتح تحقيق ضد مُنافس الجزائر

منتخب جيبوتي قبيل مواجهة بوركينا فاسو في الـ 8 من أكتوبر 2021 (صورة اتحاد الكرة المحلي)

فتحت وزارة الرياضة الجيبوتية تحقيقا، قد تسقط بعده رؤوسا كبيرة على مستوى اتحاد الكرة المحلي.

وتُواجه جيبوتي المنتخب الوطني الجزائري بِالعاصمة المصرية القاهرة، في الـ 10 من نوفمبر المقبل. ضمن إطار الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022.

ونشرت الصحافة المحلية في أحدث أعدادها بيانا من وزارة الرياضة الجيبوتية، ينصّ على إطلاق لجنة تحقيق، تعمل على “إجراء جرد حول طريقة تسيير اتحاد الكرة المحلي، وأيضا تدوين خروقات مسؤولي هذه الهيئة”.

وأوضحت وزارة الرياضة الجيبوتية أن اللجنة مُشكّلة من إطارات حكومية ذات كفاءة عالية، مُختصّة في محاربة الفساد.

وطالبت وزارة الرياضة الجيبوتية رئيس اتحاد الكرة المحلي حسن وابري وأعضاء مكتبه الفيدرالي، بِعدم مغادرة البلاد هذه الأيّام، ومساعدة اللجنة على إجراء التحقيق.

ومُنِيَ منتخب جيبوتي بِأربع هزائم نكراء في تصفيات المونديال منذ مطلع سبتمبر الماضي، بينها نتيجة (8-0) ضد الجزائر. كما فرّ ثلاثة لاعبين من صفوف الفريق الوطني إلى فرنسا بعد مواجهة “الخضر”، وطلبوا اللّجوء السياسي هناك. فضلا عن ذلك نشّط رئيس اتحاد الكرة الجيبوتي حسن وابري، الإثنين، مؤتمرا صحفيا بِبلاده. قال فيه إن منتخبه الوطني كاد ينسحب من تصفيات كأس العالم عشية السفر إلى الجزائر، بِسبب خواء الميزانية.

ونسّق حسن وابري مع اتحاد الكرة المغربي في تصفيات المونديال، حيث فضّل أن يلعب منتخبه هناك، رغم أنه اشتكى من التكاليف الباهظة للسفرية.

وعلى غرار بقية الهيئات المحلية المُنضوية تحت لواء “الفيفا”، يستفيد اتحاد جيبوتي لِكرة القدم سنويا من مساعدات مالية قيّمة، تمنحها له “الفيفا” وأيضا “الكاف”.