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الجزائر

فتح تحقيق في حادثة انهيار سقف قسم بمدرسة ابتدائية بوهران

الشروق أونلاين
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فتح تحقيق في حادثة انهيار سقف قسم بمدرسة ابتدائية بوهران
ح.م
مكان وقوع الحادث

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية بمجلس قضاء وهران يوم الثلاثاء، بفتح تحقيق ابتدائي في واقعة انهيار سقف قسم بالمدرسة الابتدائية “سايح رحو” ببلدية بوتليليس.

وجاء في بيان لنيابة الجمهورية بذات المحكمة، أن الانهيار وقع بالتزامن مع القيام بأشغال إصلاح للطبقة الكتمية على مستوى المدرسة.

وأدى الانهيار إلى إصابة 6 تلاميذ بجروح، حيث غادر 4 منهم المصحّة بعد تلقيهم العلاج. فيما تم الإبقاء على مصابين اثنين بالمستشفى الجامعي لوهران.

وانتقل وكيل الجمهورية إلى مكان الحادث، أين أمر بفتح تحقيق ابتدائي في الوقائع لتحديد المسؤوليات، يضيف بيان النيابة. مؤكدا عدم تسجيل أية وفاة في هذه الحادثة.

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