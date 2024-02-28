فتح تحقيق في حادثة سرقة الخطط الأمنية لأولمبياد باريس

سرقت من قطار في محطة “غار دو نور” في العاصمة الفرنسية حقيبة فيها جهاز كمبيوتر ووحدتا ذاكرة خاصة، تحتوي على الخطط الأمنية لأولمبياد باريس، المقررة الصيف المقبل.

وتعود الحقيبة إلى مهندس من مجلس بلدية مدينة باريس، كما أكدت صحة تقرير نشره تلفزيون “بي إف إم”.

وأكدت تقارير إعلامية فرنسية، استنادا إلى الشرطة، أن الحقيبة كانت موضوعة في صندوق الأمتعة فوق مقعد المهندس، وبسبب تأخر القطار قرّر التغيير واكتشف السرقة.

وقال المهندس إن جهاز الكمبيوتر الخاص به ووحدتي الذاكرة يحتوون على بيانات حساسة، لاسيما خطط الشرطة البلدية لتأمين سلامة الألعاب الأولمبية، بينما تجري شرطة النقل الإقليمية تحقيقا في الحادثة.