فتح تحقيق في سيراليون بعد انتهاء مقابلتَين بِتسجيل 187 هدف!

فتح اتحاد سيراليون لكرة القدم تحقيقا، بعد انتهاء مقابلتَين في بطولة القسم الثاني بِتسجيل 187 هدف!

ولُعبت المقابلتان الأحد الماضي، حيث فاز فريق كاهونلا على منافسه نادي لومبيبو بِنتيجة (95-0)، بينما انتصر فريق غولف بِنتيجة (91-1) على نادي كوكيما. وحينها كان الفريقان الفائزان يتنافسان على تأشيرة واحدة للصّعود إلى بطولة القسم الأوّل في سيراليون.

وقال توماس دادي بريما رئيس اتحاد الكرة السيراليوني: “لا يُمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونرى وضعا مُحرجا كهذا يمرّ دون عقاب. سنشرع في تحقيق فوري، وسيتمّ التعامل مع جميع الذين تثبت إدانتهم وفقا لِقوانين اتحاد الكرة. كما سيتمّ تسليمهم إلى لجنة مكافحة الفساد في البلاد”.

ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية، الثلاثاء، تصريحات لِمسؤولي الأندية المذكورة أعلاه، فحواها إدانتهم بِشدّة للتلاعب بِنتائج المقابلات، ونفيهم لجوئهم إلى الغش. كما أبدوا استعدادهم للمشاركة في التحقيق، وكشف المُتورّطين.

وتُدين “الفيفا” بِشدّة التلاعب بِنتائج المقابلات، ويحدث أن تُسلّط عقوبات غليظة على اتحاد الكرة المعني بِالأمر.