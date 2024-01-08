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رياضة

فتح تحقيق مع باريس سان جيرمان على خلفية تتويج ميسي بالكرة الذهبية!

عمر سلامي
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فتح تحقيق مع باريس سان جيرمان على خلفية تتويج ميسي بالكرة الذهبية!
أرشيف
ليونيل ميسي

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، عن فتح تحقيق حول إمكانية ضغط نادي باريس سان جيرمان على رئيس التحرير السابق لـ”فرانس فوتبول”، من أجل منح الكرة الذهبية لميسي في 2021 .

وقالت صحيفة “لوموند” في تقرير لها: “هناك تحقيق قضائي جار بشأن ممارسة نادي باريس سان جيرمان نشاطات بهدف الترويج لحصول ميسي على الجائزة في 2021”.

وأضافت “لوموند”: “وفق التحقيق، تلقى رئيس تحرير “فرانس فوتبول” باسكال فيريه بين عامي 2020 و2021، دعوات من النادي الباريسي لحضور مباريات كبرى في قاعة كبار الشخصيات في ملعب حديقة الأمراء في باريس، بالإضافة إلى استفادته من رحلة مدفوعة التكاليف إلى الدوحة”.

وبحسب التقرير، فقد جرى تقديم كل هذه الهدايا لرئيس تحرير مجلة “فرانس فوتبول” حينها بهدف الضغط لكي يتوج ميسي بالكرة الذهبية، علما بأن باسكال فيريه يشغل الآن منصب المدير الإعلامي للفريق الباريسي.

وتوج ميسي نهاية العام الماضي بالكرة الذهبية الثامنة في مسيرته وذلك بعد قيادته منتخب الأرجنتين للفوز بلقب مونديال “قطر 2022”.

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