فتح تحقيق مع مغنية فرنسية دعت لقتل ماكرون بطريقة وحشية!

فتحت النيابة الفرنسية تحقيقاً بحق مغنية فرنسية دعت لقتل الرئيس إيمانويل ماكرون بطريقة وصفتها وسائل إعلام بالوحشية.

وقالت مواقع فرنسية إن النيابة تحقق مع المغنية أيزيا هيجلان بتهمة “التحريض العلني على ارتكاب جريمة وجنحة” بعدما تحدثت في حفل عن مهاجمة حشود للرئيس إيمانويل ماكرون.

وأضافت أن الفنانة تخيلت على المسرح، خلال حفلتها، مساء الخميس، في بوليو سور مير بإطار مهرجان في جنوب فرنسا، مشهداً يقوم فيه المتفرجون بمهاجمة ماكرون وقتله.

وقالت: “أنا أعرفه. أعتقد أن هذا ما يريده الشعب، هو تثبيته على ارتفاع 20 متراً عن الأرض، وأن يحضر الجميع بعصي هائلة رؤوسها مزودة بمسامير”.

وأضافت ابنة المغني جاك هيجلان بحسب تسجيل فيديو منشور على الموقع الإلكتروني وحساب تيك توك للمجلة الثقافية “إين-آوت كوت دازور”: “هناك ننزله لكن مع كل العفوية واللطف اللذين يتمتع بهما أهل الجنوب، عندما يصبح فوقنا تماماً سيكون لدينا جميعاً عصي نحتفل، ونطرحه أرضاً لكن بلطف”.

وأردفت بسخرية: “أرى من الآن عنوان (صحيفة) “نيس-ماتان” غداً: إيزيا تدعو إلى قتل ماكرون”، حسب ما ذكرت الصحيفة المحلية التي تحدثت عن الحفل في عددها صباح السبت وتحدثت عن محاولة فاشلة للدرك لاستجوابها في نهاية العرض.