فتح تحقيق مفاجىء حول أسباب وفاة الرئيس التونسي السابق

تداولت وسائل إعلام تونسية أنباء تفيد بفتح القضاء تحقيقا في وفاة الرئيس السابق، الباجي قائد السبسي، في أعقاب تقارير إعلامية تحدثت عن وفاته مقتولا.

وبحسب ما أفاد موقع موزاييك فإن وزيرة العدل ليلى جفال “أذنت طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بفتح بحث تحقيق في ملابسات واقعة وفاة رئيس الجمهورية الأسبق الباجي قايد السبسي وإجراء الأبحاث الجزائية اللازمة ضد كل من سيكشف عنه البحث”.

وكان الشيخ محمد الهنتاتي، وهو شخصية إعلامية بارزة، قد قال في حديثه لبرنامج الاختيار، إن السبسي “مات مقتولا في المستشفى والرئيس قيس سعيد يعلم ذلك”، متهما حركة النهضة بالوقوف وراء مقتله.

وقال: “أطالب وزارة الدفاع بكشف الحقيقة أمام الشعب التونسي”.

وفي أكتوبر الماضي، قال الناشط التونسي، منذر بالحاج علي، إن “قصر قرطاج كان مُخترقا والراحل السبسي تم تسميمه”.

يذكر أن السبسي انتخب رئيسا لتونس في 2014 خلفا للمنصف المرزوقي، وتوفي 25 جويلية عام 2019 عن عمر ناهز 92 عاما في المستشفى العسكري في العاصمة التونسية بعد تعرّضه “لوعكة صحيّة” وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية وقتها.