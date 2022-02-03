فتح حسابات بالعملة الصعبة.. بنك الجزائر يصدر تعليمة جديدة

أرسل بنك الجزائر مذكرة جديدة للبنوك تم نشرها على موقعه الالكتروني تتعلق بفتح حسابات نقدية بالعملة الصعبة.

وأعلمت المذكرة البنوك أنه “يمكنها فتح حسابات نقدية بالعملة الصعبة على دفاتر بنك الجزائر” علما أن “هذه الحسابات ستخصص لمعالجة المعاملات النقدية بالعملة الصعبة المبرمة بين البنوك لحسابها أو لحساب زبائنها وتخضع لنفس القواعد الخاصة بالتسيير و التأهيل على غرار تلك التي تسير الخزينة بالدينار “.

ويتعلق الأمر بالمذكرة رقم 02-2022المؤرخة في 26 جانفي 2022 و الموقعة من طرف المدير العام للصرف لؤي زيدي .

وتأتي ذات المذكرة تطبيقا للمادة 4 من النظام الخاص بالبنك رقم 04-2022الصادرة بتاريخ 15 مارس 2020 حول سوق الصرف ما بين البنوك و المعاملات النقدية بالعملة الصعبة و وسائل التغطية من مخاطر الصرف .

وأشار ذات المصدر إلى أن “هذه الحسابات تعمل بصفة دائنة و لا يمكن في آية حال من الأحوال أن تكون في وضعية مدينة”.

من جهة أخرى، أوضح بنك الجزائر أن ” الحساب بالعملة الخاصة سيبقى موجها للمعاملات الخاصة بالبنك”، مضيفا أن “البنوك سترسل لبنك الجزائر ( المديرية العامة للعلاقات المالية الخارجية) قائمة الأشخاص المؤهلين لتحريكه” .

وحسب الوثيقة نفسها فان آليات تسيير الحسابات النقدية بالعملة الصعبة سيتم التطرق إليها بالتفصيل من خلال مذكرة للمديرية العامة للعلاقات المالية الخارجية.