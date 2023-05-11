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الجزائر

فتح خطوط بحرية جديدة خلال موسم الإصطياف

الشروق أونلاين
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فتح خطوط بحرية جديدة خلال موسم الإصطياف
ح.م

أعلنت الشركة الوطنية للنقل البحري عن فتح خطوط بحرية جديدة إلى جانب تأجير باخرة إيطالية لضمان تلبية طلبات المغتربين خلال موسم الإصطياف.

وأكدت الشركة في بيان لها حرصها على برمجة عدة رحلات تربط الموانئ الجزائرية بنظيرتها الأوروبية كما عملت على فتح خطوط بحرية جديدة لتلبية الطلب المتزايد لجاليتنا المقيمة بالخارج منها خط:

  • برشلونة- الجزائر
  • برشلونة- وهران
  • سات – وهران
  • الجزائر- جنوى
  • عنابة – جنوى

كما قامت المؤسسة حسب المصدر ذاته بتأجير الباخرة الإيطالية “كاموميلا” لتدعيم أسطولها البحري خلال الموسم الصيفي 2023.

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