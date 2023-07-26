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الجزائر

فتح خط جديد للجوية الجزائرية نحو مدينة روسية

الشروق أونلاين
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فتح خط جديد للجوية الجزائرية نحو مدينة روسية

أعلنت مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية، الأربعاء، عن فتح خطًا جديدًا مباشرا بين الجزائر العاصمة ومدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وأفاد بيان الجوية الجزائرية أنّ الخط بين الجزائر العاصمة وسان بطرسبورغ، سيعمل بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا أيام السبت والإثنين والأربعاء.

كما كشف ذات البيان أنّ سعر التذكرة من العاصمة إلى سان بطرسبورغ ذهابًا وإيابًا ابتداءً من 597.03 دينار جزائري”.

وسيتم تدشين الرحلة الأولى لهذا الخط اليوم، حيث تم الشروع في بيع تذاكر الرحلات عبر مكاتب السفر وشبكة الإنترنت، يضيف البيان.

وبهذه الرحلة ارتفع عدد الرحلات الجوية للخطوط الجزائرية إلى 46 رحلة أسبوعيًا.

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