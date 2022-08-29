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فتح خط جوي مباشر بين الجزائر وإثيوبيا وتوسيع التعاون الاقتصادي

الشروق أونلاين
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فتح خط جوي مباشر بين الجزائر وإثيوبيا وتوسيع التعاون الاقتصادي

استقبل، الاثنين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الوزير الأول الإثيوبي أبي أحمد علي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية “تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية، بين البلدين في مختلف المجالات، حيث تمّ التأكيد على فتح خط جوي مباشر، في أقرب وقت، بين الجزائر وأديس أبابا، مما سيسمح بتبادل الزيارات بين مسؤولي القطاعات للدولتين”.

كما تم الاتفاق على توسيع التعاون الاقتصادي وذلك من خلال زيادة حجم تبادل المنتوجات الوطنية بين البلدين، لا سيّما في مجال الصناعات الغذائية، الصناعة الصيدلانية، التكوين والتعليم العالي، والبحث العلمي.

وأجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، محادثات موسعة شملت وفدي البلدين مع رئيس الوزراء الاثيوبي، آبي أحمد، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين.

وحضر المحادثات عن الجانب الجزائري كل من الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة.

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